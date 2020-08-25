رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مختار جمعة: الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي استثماري في تاريخها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:58 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي استثماري في تاريخها منذ إنشائها، بقيمة مليار و546 مليون جنيه العام الماضي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إنفاق الإيرادات في تطوير الأئمة ومرتبات العاملين، كما تم تقديم 50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، و50 مليون جنيه لخدمة الدعوة في جانب المبعوثين، و50 مليون لصندوق دعم التعليم.

وأردف: "تم تخصيص 100 مليون لصندوق دعم التعليم في العام الماضي والحالي، وتم إنشاء 10 مدارس من أموال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التعليم".

وتابع: "لأول مرة لا تعتمد هيئة الأوقاف على إيرادات من خارجها"، كما أكد أنه لن يتم تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف إلا بالقيمة التجارية الفعلية.

موضوعات متعلقة

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

السيسي: مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

«المركزي» يمد ساعات العمل بالبنوك

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

الأديب عبده الزراع فى ضيافة نادى أدب الزقازيق (صور)

تأبين الفنان التشكيلى عبدالعزيز حبة بثقافة دمياط

برديس سعد: روايتى الجديدة قصة واقعية

العرض المسرحى «ابن الريح» بثقافة الشرقية