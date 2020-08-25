مختار جمعة: الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي استثماري في تاريخها

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي استثماري في تاريخها منذ إنشائها، بقيمة مليار و546 مليون جنيه العام الماضي.وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إنفاق الإيرادات في تطوير الأئمة ومرتبات العاملين، كما تم تقديم 50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، و50 مليون جنيه لخدمة الدعوة في جانب المبعوثين، و50 مليون لصندوق دعم التعليم.وأردف: "تم تخصيص 100 مليون لصندوق دعم التعليم في العام الماضي والحالي، وتم إنشاء 10 مدارس من أموال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التعليم".وتابع: "لأول مرة لا تعتمد هيئة الأوقاف على إيرادات من خارجها"، كما أكد أنه لن يتم تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف إلا بالقيمة التجارية الفعلية.