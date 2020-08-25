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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جلسة عرفية تُنهى خلافًا بين عائلتين فى الغربية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:54 م
جلسة عرفية بالغربية
جلسة عرفية بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عُقدت جلسة صلح عرفية بناحية السنطة البلد، التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، بين عائلتي الصباحي وشعبان وانتهت إلى تغريم الأخير ٥٠ ألف جنيه لصالح الطرف الأول.

واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه، كما تم الاتفاق على مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كشرط جزائي يدفعه من يعتدى على الآخر سواء بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.

وفى نهاية الجلسة، أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.

وكانت اشتباكات بالشوم والأسلحة البيضاء اندلعت جراء مشاجرة وقعت بين أحد أطراف العائلتين بسبب تصادم سيارة أحدهم بجدار الآخر.

حضر جلسة الصلح عددا من شيوخ المجالس العرفية بمحافظة الغربية وهم: "راغب الشرقاوي ورفعت القطب وسيد حجيجة".

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