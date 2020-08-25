العرض المسرحى «ابن الريح» بثقافة الشرقية

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروض المهرجان الإقليمي للفرق المسرحية بإقليم شرق الدلتا الثقافي على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، حيث قدمت فرقة المنصورة القومية العرض المسرحي "ابن الريح" للمخرج رجائي فتحي.العرض من إعداد منصور مكاوي، وأشعار سيد الأباصيري، وموسيقى وألحان عبدالله رجال، وديكور وملابس محمد قطامش، ومخرج منفذ محمد عبدالجواد، بطولة عبدالله بريك وعمرو الدجوي، وأيمن عبدالحفيظ، وعبدالرحمن الدهشان، وياسر موافي، ومحمود العتباني، وشريف السيد، ومحمد بحيري، وأسامة إبراهيم، وهبة جمال، وأشرف عودة، وأمل شوقي، ودعاء عبدالباقي، ومحمد المغوري، وأحمد طه، وأحمد فوزي، وزياد اللواء، وعبدالله إسماعيل، وتوني أحمد عاطف، وعمر رفعت، وإبراهيم الشيخ، وعمر هشام، وندا كمال.تدور أحداث المسرحية حول غريب وجد ميتا فى قرية وله ابن فيها من الحرام وكل أهل البلد أرادوا نسب أبنائهم لهذا الغريب حتى ينعموا بالكنز الموجود مع الخواجة الغريب القتيل، ودارت الأحداث حول كيفية الحصول على الذهب والنقود بأى طريقة، وكان الناس يبيعون الأرض للسيدة لولو شريكة العمدة فى كل شيء حتى أصبحت تملك نصف القرية وبعد حيل الكذب لإثبات نسب الولد لأحد أفراد القرية يكتشف العمدة عن طريق لولو أن الولد ابنه، جاء العرض بحضور لجنة المشاهدة والتي تضم الشاذلي فرح، محمد صابر، حمدى أبوالعلا، عزالدين بدوى.