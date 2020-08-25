تفاصيل سقوط 4 عصابات للاتجار في المخدرات خلال 24 ساعة

١٥ كيلو استروكس في إمبابة

وكر تصنيع عقاقير مخدرة في الهرم

صفقة مخدرات قيمتها مليون و٣٧٠ ألف جنيه في مطروح

عصابة مسلحة تبيع بانجو في الشرقية

نجحت وزارة الداخلية خلال جهودها المكبرة لاستهداف أوكار وتجار المخدرات في توجيه ٣ ضربات قاضية لثلاث تشكيلات عصابية خطيرة لترويج السموم وبحوزتهم كميات متنوعة:أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، مستخدمًا سيارة ملك والده فى عملية النقل والترويج.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم مستقلًا السيارة المشار إليها.. وبحوزته (54 كيس يحوى مخدر الأستروكس وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية"، سائق) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة الأقراص المخدرة، وكذا عقاقير طبية مغشوشة بقصد الاتجار بها مُتخذان من الشقة مسكن أحدهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المشار إليها، وعُثر بحوزتهما على (30 شريط لأقراص مخدرة "منتج نهائى" – 31 كرتونة وجوال تحتوى على كميات من المساحيق والعقاقير الطبية المغشوشة تُستخدم فى عملية التصنيع – كمية من الزجاجات والشرائط الفارغة وأدوات التصنيع والتعبئة والتغليف)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة والإتجار بها.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حال استقلاله إحدى السيارات.. وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).كما أكدت تحريات الإدارة قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة المنوفية.. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (عدد 4000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).وبمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ( 1370000مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) تقريبًا.أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام 5 عناصر إجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح والمراكز المجاورة له مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وحيازتهم لأسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، واختبائهم بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة منيا القمح.وعقب تقنين الإجراءات، وبناء على توجيهات اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم من خلال قوة قادها المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح.وضبط بحوزتهم: «بندقية آلية، 12 طلقة نارية من ذات العيار، بندقية خرطوش، 3 طلقات نارية من ذات العيار، فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة».بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار الأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.