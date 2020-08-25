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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس سنة لمتهم بالشروع في قتل شاب بالمرج

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:12 م
حبس متهم
حبس متهم
حسام التمساح
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قضت الدائرة 15 جنايات المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالحبس لمدة عام، بحق متهم بالشروع في قتل شاب، بسبب خلافات سابقة بينهم بالمرج.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهم "عمرو. ي" بالترصد للمجني عليه "أحمد. ن" أثناء مروره بالطريق العام بالمرج، وإطلاق النار عليه، ثم انهال عليه بالضرب، مستخدما سلاح أبيض، إلا أن المجني عليه تمكن من الهرب.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أنه بسبب وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، ترصد المتهم للمجني عليه بمكان الواقعة، والذي أيقن سلفا مروره فيه، وما إن ظفر به حتى أطلق عليه النار، قاصدا من ذلك قتله.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار لسابقة الخلاف بينهما، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري «فرد خرطوش»، وتربص له في المكان الذي أيقن مروره فيه، وما إن ظفر به حتى أطلق عليه النار قاصدا قتله.

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