سفير الأردن بالقاهرة: القمة الثلاثية أكدت رفض التدخلات في الشئون العربية

قال علي العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، إن القمة المصرية الأردنية العراقية التي أجريت اليوم في العاصمة الأردنية "عمّان"، بحضور قادة الدول الثلاث، مهمة من حيث التوقيت والأحداث الجارية في المنطقة.وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العراق ومصر والأردن من أهم الدول في المنطقة.ونوه بأن هناك إصرارا على إنجاح آلية التعاون بين الدول الثلاث، وقد وضح هذا من خلال عقد ثلاث قمم بين الدول الثلاث حتى الآن.وأردف: "نرفض التدخلات الخارجية في الشئون العربية، وكان الحديث واضحا في قمة اليوم عندما تم تناول الموقف في سوريا وليبيا وكذلك فلسطين".ولفت إلى أن هناك لقاءات دورية بين مدراء المخابرات للدول الثلاث، وهناك تنسيق بين وزراء الخارجية للدول الثلاث كذلك، مؤكدا أن هناك إمكانات للدول الثلاث يمكن استغلالها من أجل التنمية والازدهار لشعوب الدول الثلاث.واستطرد: "شركة الجسر العربي من أهم الروابط الاقتصادية الكبرى بين الدول الثلاث، وتسهم في نقل الأفراد والبضائع بين مصر والأردن والعراق، حيث إن الأردن ومصر تربطهما حدود بحرية".واستكمل: "هناك مشروعات في الربط الكهربائي بين الدول للثلاث، وهناك توحد رؤى بين الدول الثلاث في قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ويتفق الجميع على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".وأكد أن السكرتارية التنفيذية التي تم تشكيلها في القمة الثلاثية، اليوم، ستتابع تنفيذ قرارات القادة الثلاث التي تم الاتفاق عليها.وواصل: «لي الشرف أن أكون سفيرا للأردن في مصر فترتين الأولى منذ بداية عملي الدبلوماسي في تسعينيات القرن الماضي، وكذلك اليوم أمثل الأردن في مصر».