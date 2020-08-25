إزالة 702 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالدقهلية منذ بدء الموجة الـ16

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال حملات الإزالة للتعديات بنطاق المحافظة، مؤكدا أن إجمالى ما تم إزالته حتى الآن يبلغ 702 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات فى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضى.وأكد المحافظ أن هناك تنسيقا كاملا مع اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها، موضحًا أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتي متواصلا مع سلسلة الحملات التي قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كل أشكال التعدى واتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة تطبيقا للقانون بالحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.