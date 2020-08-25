برديس سعد: روايتى الجديدة قصة واقعية

قالت الكاتبة برديس سعد، إنها كانت تحلم دائما بالوقوف على خشبة ساقية الصاوي، بعد نجاح كتاب "واحدة ست" وكان باللغة العامية أو مقالات باللغة العامة، وكتاب "كوكب لونه بينك" وكان بلغة الحكاوي، أو لغة الأصحاب، وكان دعوة للتصالح مع الرجال، وليست هناك امرأة تعيش بدون رجل.وأضافت خلال لقاء مفتوح نظمه ملتقى ساقية الصاوي للكتاب في دورته العاشرة، لكتاب الروايات من الشباب، بمشاركة ٢١ دار نشر، بقاعة النهر بالزمالك، أن الرواية القادمة بعيدة عن العامية متشعبة، ولم تكتب قبل ذلك، وقطعت فيها مسافة كبيرة، ولن أفصح عنها إلا بعد نشرها في دار ليان.وتابعت أن روايتها الجديدة قصة واقعية من تجارب حقيقية، وليس بها أي نوع من أنواع الخيال، لافتة إلى أن المرأة بطبعها لديها قدرة أكبر على الاحتواء والعطاء والتسامح، وعليها العبء الأكبر، ولديها القدرة على اتخاذ القرار، والرجل ليس قلبه كبيرا مثل المرأة.