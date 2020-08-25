بحضور النقيب.. «المحامين» تؤبن عبدالعظيم المغربى

عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، تأبينا للراحل عبدالعظيم المغربي الأمين العام المساعد لدولة المقر، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.وحضر التأبين، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والأمناء العامين المساعدين باتحاد المحامين العرب، وممثلين لسفارة فلسطين، ونقابة المحامين الفلسطينية، وممثل عن المؤتمر الشعبي اللبناني.توفى "المغربي" السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقًا، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.