إصابة نجل الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:10 م
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أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية، أنه تأكد إصابة الابن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، فلافيو، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وذكر المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن فلافيو بولسونارو، يخضع للعلاج، وذلك دون التطرق للمزيد.
وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد ثبتت إصابته بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن لاحقًا يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.
وذكر المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن فلافيو بولسونارو، يخضع للعلاج، وذلك دون التطرق للمزيد.
وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد ثبتت إصابته بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن لاحقًا يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.