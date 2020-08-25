إصابة نجل الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية، أنه تأكد إصابة الابن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، فلافيو، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكر المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن فلافيو بولسونارو، يخضع للعلاج، وذلك دون التطرق للمزيد.وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد ثبتت إصابته بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن لاحقًا يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.