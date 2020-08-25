«تعليم الأقصر» تعلن بدء قبول ملفات المتقدمين للمدرسة المتميزة للغات

أعلن عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن بدء قبول ملفات المتقدمين للمدرسة الرسمية المتميزة للغات بالأقصر، والمقرر افتتاحها العام الدراسى 2020- 2021 بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وهذا فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نحو زيادة الاستيعاب بمدارس اللغات وتقديم خدمات تعليمية متميزة.وكان جهاز مدينة طيبة، قد وافق على منح مبنى مدرسى لمديرية التربية والتعليم، وذلك لإقامة مدرسة متميزة للغات متكاملة.وأشار عمران، إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لتلقي طلبات التقدم والتحويل للمدرسة بإدارة الأقصر التعليمية، مؤكدا أن عدد الفصول التى سيتم افتتاحها يعتمد على أعداد المتقدمين والقرارات المنظمة لكثافة الفصول بتلك النوعية من المدارس.كما أوضح أن نظام الدراسة وهيئة التدريس وقواعد القبول والتحويل سيخضع للقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته والخاص بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.وتقدم عمران، بالشكر لجهاز مدينة طيبة لدعمه لمديرية التربية والتعليم، ومساهمته في توفير مبان مدرسية متميزة لتخفيف الكثافات وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء الأقصر.