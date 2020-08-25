ضبط 17 جوال دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

تمكنت مباحث تموين الأقصر، بقيادة العقيد محمد فضل رئيس مباحث التموين، من ضبط 17 جوال دقيق بلدى مخابز بطاحونة غلال بمنطقة الكرنك ملك "م. س. ا" قبل بيعها بالسوق السوداء.وأوضح رئيس مباحث التموين بالأقصر أنه تم تحرير محضر رقم 7648 جنح قسم الأقصر، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الطاحونة لحين عرضه على النيابة العامة.وأكد استمرار حملات التفتيش من قبل مباحث التموين لضبط المخالفات التموينية وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر.