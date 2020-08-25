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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين قادما من السودان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:20 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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وصل وزير الخارجية الأمريكى، إلى البحرين قادما من السودان، اليوم الثلاثاء، خلال جولته الشرق أوسطية التي بدأت، أمس، بزيارة إسرائيل، ثم الخرطوم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استمرار دعم واشنطن الحكومة الانتقالية، قائلا إن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للبلدين.

واتفق الطرفان على ضرورة الوصول إلى اتفاق متوازن بشأن سد النهضة، كما ناقشا التطورات الإيجابية في العلاقات بين السودان وإسرائيل.

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