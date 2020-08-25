الأقصر: المركز التكنولوجى بالزينية يتصدر الترتيب الأول على مستوى المحافظة

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عن تصدر المركز التكنولوجي بمدينة الزينية للترتيب الأول على مستوى المحافظة بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظة الأقصر للأسبوع السادس على التوالي، بحضور لجنة من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري برئاسة العميد طاهر أحمد الحنفي المشرف العام على إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية والمهندس محمد عبدالنبي صالح مسئول التطوير والتدريب العام على مستوى الجمهورية وحنان أحمد المشرف العام على المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة الأقصر.وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى العام للمركز وأعمال تطوير المركز التكنولوجي التى تمت فى الآونة الأخيرة.وأوضح الهواري أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة، وتم تشغيله تجريبيا منذ سبتمبر الماضى.وأشار مدير المركز مصطفى بشير حسن إلى أن الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة وأداء المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تضمنت:• تفعيل وحدة ترتيب الدور للمواطنين بالمركز التكنولوجي.• ترتيب وترقيم الشبابيك لسهولة وصول المواطن للخدمة.• إنشاء رسالة ترحيب بالمركز التكنولوجي تعمل بصفة دورية لرفع الروح الإيجابية للمواطن عند تقديم الخدمة بصورة حضارية وآدمية ولائقة.• إنشاء شباك الخدمات الحكومية الإلكترونية بالمركز التكنولوجي عبر الإنترنت لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط الذي يجهل التعامل مع المنصات الحكومية.• إنشاء شباك للإدارات الخدمية الخارجية (التموين – الشئون الاجتماعية) لتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد من خلال المركز التكنولوجي.• إنشاء شباك مخصص بمقاسات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمركز التكنولوجي.• إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأنواع الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي في إطار من الشفافية والنزاهة.• إنشاء استمارة استبيان لقياس مدى رضا المواطن عن الخدمات التي يتم تقديمها بالمركز التكنولوجي.• رفع كفاءة مستوى موظف الشباك بعمل دورات شهرية بصفة دورية شهريًا لتنشيط وتحديث المعلومات.يذكر أن أهداف المركز هي كالآتي:• ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية.• إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.• تشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في جميع الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.• التكامل بين جميع الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين، وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحدة لخدمة المواطن وراحته.• فصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية.• الحصول على الرضا الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى إنجاز الخدمة.والعائد من الخدمة:1- الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لجميع أنشطة الوحدات المحلية.2- تحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين.3- تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية.4- سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.5- متابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن.6- قدرة عالية للقيادة لسرعة اتخاذ القرار.7- الحصول على المعلومة في التوقيت المناسب.8- توفير التكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوى.أما بالنسبة للخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي بمدينة الزينية تشمل حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل "استخراج رخصة (بناء – هدم – إشغال طريق - محلات) بحث إسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - إعلانات – أملاك أميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت آيلة للسقوط وغيرها من الخدمات الحكومية.وتم ربط المركز التكنولوجي بالديوان العام بعدد 6 إدارات خدمية (حساب استصلاح الأراضى – التخطيط العمرانى – المحاجر – الاستثمار – تشغيل الشباب – خدمة المواطنين).وتم ربط عدد 22 إدارة بالشبكة ليصبح عدد الإدارات المميكنة 28 إدارة وربطها بالوحدات المحلية (عدد 5 وحدات محلية) لمتابعة الأداء.كما سيتم ربط إدارات (شئون العاملين – الحسابات – المخازن – المشتريات بشبكة أخرى مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية) وسيتم ربط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء.وبذلك يكون تم ربط جميع إدارات الديوان مع الوزارات المختصة.• مديريات الخدمات:وهى الجهات الخارجية التي ترتبط بخدمة المواطن سيتم ربطها مع الديوان العام والوحدات المحلية للتوفير على المواطن وراحته، بإضافة وسائل تقديم الخدمة للمواطن ليس من خلال المركز التكنولوجي كذلك بواسطة وسائل التواصل (التليفون المحمول – جهاز الحاسب الآلى بالمنزل) عن طريق شبكة الإنترنت والدخول على موقع بوابة محافظة الأقصر وربط جميع الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وذلك عن طريق الرقم القومى لكل مواطن.