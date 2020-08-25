«جريمة حرب».. أهالى الحسكة السورية: «أردوغان يقتلنا.. 20 يومًا بلا ماء»

التقت «الدستور» عددًا من أهالى المدينة السورية لتسليط الضوء على معاناتهم وآلامهم تحت وطأة المحتل التركى.

عبدالرحمن: ليست المرة الأولى.. نعتمد على الآبار غير الصالحة الآن.. والمنظمات الإغاثية تحاول إنقاذنا

خليل: البدائل تسبب الأمراض للأطفال

وقال: «كل الكلام الذى يتردد حول استئناف الضخ والاجتماعات والاتفاقات لا معنى له ولا يروى عطش الناس ما دامت المياه لم تصل المنازل».

رستم:المطاحن معطلة.. ونقص فى الخبز

جريمة إنسانية نكراء ترتكبها قوات المحتل التركى بحق ما يزيد على مليون سورى من المواطنين الأبرياء سكان مدينة الحسكة المحرومين من مياه الشرب منذ أكثر من ٢٠ يومًا، بعد أن قطع الأتراك والمرتزقة الموالون لهم مياه الشرب من المحطات الرئيسية كوسيلة ابتزاز وضغط على الأهالى لإجبارهم على النزوح من قراهم ومنازلهم.بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات الجريمة التى يرتكبها النظام التركى فى الحسكة وجوارها، مؤكدة أن قطع المياه عن المواطنين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الإنسانى الدولى بما فى ذلك اتفاقيات جنيف المتعلقة بوضع المدنيين زمن الحرب.قال عبدالرحمن السيد، من سكان الحسكة، موظف بإحدى دور الثقافة، إن جريمة تعمد المحتل التركى قطع مياه الشرب عن الأهالى ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن استخدم هذا الأسلوب القذر فى خريف ٢٠١٩.وأضاف: «فى عام ٢٠١٩ كان يجرى تغذية المحطة من خلال ٣٠ بئرًا، لكن بعد الاعتداء الأول ودخول المسلحين ومرتزقة أنقرة إلى رأس العين اختفت ١٢ مضخة وأدوات تشغيل فتعطل إنتاج الآبار».وواصل: «أصبحت مدينة الحسكة بأكملها تشرب من ١٨ بئرًا، بجدول مقنن كل ٥ أيام تُضخ المياه لحى من الأحياء، بعد أن جرى تقسيم المدينة إلى ٥ قطاعات».وتابع: «قبل قطع المياه بنحو شهر وخلال فترة الانقطاع لجأ بعض الأهالى لحفر آبار بدائية لاستخراج المياه الجوفية لتوفير احتياجات المنازل من مياه تستخدم فى أعمال الغسل والاستحمام وغيرها من الأمور، لكن بقيت مشكلة مياه الشرب قائمة لأن المياه المستخرجة من الآبار البدائية لا تصلح للشرب، رغم أن البعض اضطر لشربها تحت وطأة العطش وغلاء وندرة المياه الصالحة للشرب».ولفت «السيد» إلى أن هناك استنفارًا كبيرًا داخل بعض المنظمات الإغاثية وعلى رأسها الهلال الأحمر السورى الذى بادر بتوزيع صهاريج مياه الشرب على الأهالى.وتابع: «من خلال الدستور، نناشد نحن أهالى الحسكة المجتمع الدولى للتدخل ووقف جرائم أردوغان، خاصة أن قطع المياه جريمة حرب واضحة، كما نطالب الأمم المتحدة بتحييد ملف المياه وإخراجه خارج المعادلة السياسية والحرب فى سوريا».ذكر عادل خليل، من سكان الحسكة، أن الأهالى يعانون من انقطاع المياه قبل نحو ٢٠ يومًا، وتساءل مستنكرًا: «كيف تستقيم الحياة دون ماء للشرب أو الاغتسال».وقال: «قوات المحتل التركى ومرتزقته قطعوا المصدر الوحيد الذى يغذى المدينة بالمياه الصالحة للشرب».وأضاف أن عدد سكان الحسكة يقدر بأكثر من مليون نسمة يعانون من قطع مياه الشرب لابتزاز الأهالى، وتابع: «لا توجد مصادر مياه أخرى صالحة للشرب.. المصدر الوحيد للمياه الصالحة للشرب هو منطقة راس العين التى تغذى الحسكة.. نعانى أزمة خانقة لأن البدائل غير صالحة وتسبب الأمراض خاصة للأطفال».وأكد «خليل» رفض جميع أهالى المدينة لسياسة التركيع والابتزاز التى تستخدمها ضدهم تركيا، واستنكارهم للجريمة الإنسانية المخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة، لافتًا إلى وجود تخاذل دولى تجاه جرائم «أردوغان».وأشار إلى أن أهالى الحسكة لجأوا لحفر آبار بطرق بدائية للوصول للمياه الجوفية، لكن المياه المستخرجة من هذه الآبار «مالحة» ولا تصلح للشرب.وقال: «نرجو من الأقلام الشريفة ومن بينها «جريدة الدستور المصرية» أن تضطلع بدورها وتفضح السياسة التركية الفاسدة وأن تحث المجتمع الدولى على التصدى لتغول أردوغان».وأضاف أن الإدارة الذاتية للإقليم تجرى بعض المحاولات للتخفيف من وطأة الأزمة من خلال تأمين مياه الشرب عن طريق صهاريج متحركة تملؤها من منطقة القامشلى وعامودا وبعض الآبار التى تنتج مياهًا قد تكون صالحة للشرب أو أخف ضررًا، كما تساعد فى حفر الآبار فى منطقة الحمة شمال غرب مدينة الحسكة لكن مياهها «مرة»، لكنها محاولات لتأمين أى مياه لاستخدامها ولو للغسيل فقط للوقاية من انتشار فيروس كورونا.خلف: المعاناة كبيرة وتتفاقم كل ساعة فى ظل «كورونا»شدد عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصحفيين فى سوريا، وأحد سكان المدينة، يونس خلف، على أن مشكلة قطع مياه الشرب عن الحسكة على حالها، ولم يتبدل واقع الأزمة.وأضاف: «كل ما يقال عن مشروع بديل لتوفير المياه من الحمة والحلول الأخرى حبر على ورق، ولا يمكن أن يتوافر اليوم أى حل بديل عن محطة علوك الرئيسية التى يسيطر عليها الأتراك».وذكر أن الحل الوحيد لتجاوز الكارثة المرتقبة من العطش ومن الأمراض المحتملة نتيجة استخدام آبار بدائية ومياه من مصادر لا تخضع للتحليل والتعقيم ــ هو عودة عمال مؤسسة المياه إلى محطة علوك وتشغيلها، وطرد مرتزقة النظام التركى من موقع المحطة.وأشار «خلف» إلى أن أزمة المياه فى الحسكة تحولت إلى كارثة إنسانية فى ظل اختفاء مياه الشرب وعدم توافر المياه للاستخدام اليومى، خاصة مع تصاعد أزمة تفشى فيروس كورونا.وأكد أن الجانب التركى يستخدم محطة مياه علوك لابتزاز المواطنين من خلال حرمانهم من مياه الشرب.وتابع: «بما أن استهداف محطة الضخ تكرر كثيرًا فإن ذلك يعنى أنه حتى إذا تم الضخ فى الأيام المقبلة فإن أى تشغيل لمحطة علوك دون وجود دائم لعمال مؤسسة المياه الحكومية لا معنى له وأن المشكلة مستمرة دون أى حلول وبالتالى الحل الوحيد هو تحييد محطة مياه علوك وإيجاد آلية تضمن تدفق المياه منها على مدار الساعة».وشدد «خلف» على أن المعاناة كبيرة وتتفاقم كل يوم وأن الجميع يدرك أن الحياة بلا ماء مستحيلة ورغم ذلك يشهد العالم كله مأساة نحو مليون مواطن من مدينة الحسكة وتل تمر وعشرات القرى التى تعتمد على المصدر المائى الوحيد الذى يستهدفه باستمرار النظام التركى ومرتزقته دون أن يفعل أحد من دعاة الدفاع عن الإنسانية أى شىء ولو أضعف الإيمان أن يلقى بيانًا أو كلمة تدين هذه الجريمة المستمرة.رأى رئيس مجلس الإيزيديين فى سوريا، زياد رستم، أن تركيا تحاول الضغط على الساحة السورية من كل الجوانب وإحراج الإدارة الذاتية أمام الشعب وإظهارها بمظهر العاجز غير القادر على تأمين الاحتياجات الضرورية والخدمية للمواطنين مثل الكهرباء والماء، وبالتالى تعطيل المطاحن والتسبب فى نقص الخبز.وقال: «تركيا تتعمد قطع المياه عن مجرى نهر الفرات دون أى اعتبار للاتفاقيات الدولية، وبالتالى ساهمت فى خروج محطات التوليد الكهرومائية عن الخدمة مثل محطات سد تشرين والفرات».وأشار «رستم» إلى أن العديد من محطات التصفية وضخ المياه خرجت عن الخدمة فى كوبانى وصرين منبج والمنصورة والرقة والطبقة.. وغيرها. وأكد أن مصدر المياه الرئيسى بالنسبة للحسكة هو محطة مياه علوك التى تقع بريف سرى كانية أو رأس العين المحتلة، كون مياه منطقة الحسكة غير صالحة للشرب.أحمى: النظام الحاكم فى أنقرة مجرم لم يَر التاريخ مثيلًا له.. ولا يعرف شرع الله أو شريعة البشرقال المتحدث الرسمى باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لقمان أحمى: «بالتأكيد الذى يقتل البشر، يسهل عليه القيام بأى أمر آخر يضر البشر ويؤدى إلى الهلاك».وأضاف: «تاريخ الإجرام التركى عامر، أذكر منه على سبيل المثال العدوان على ريف الحسكة العام الماضى واحتلال أراضٍ سورية، وتهجير سكان المنطقة وتغيير تركيبتها السكانية، خاصة استهداف الأكراد فى رأس العين وتل أبيض، وقطع مياه نهر الفرات الذى باركه الله، قطع مياهه عن البشر والزرع والشجر، النظام التركى لا يعرف شرع الله ولا يعرف شريعة البشر رغم أن الحزب الحاكم فى تركيا يدعى أنه حزب إسلامى».وأشار «أحمى» إلى أن النظام التركى بقطعه مياه الشرب عن أكثر من مليون نسمة يؤكد أنه نظام مجرم لم ير التاريخ مثيلًا له.وذكر أن الهدف من كل ما تفعله القوات التركية من جرائم على الأراضى السورية هو إذلال سكان شمال وشرق سوريا من جميع المكونات، الذين بنوا إدارة ذاتية وقوات عسكرية تحميهم من الإرهاب المدعوم من تركيا.وأكد أن هناك غضبًا شعبيًا مما تفعله تركيا، والعصابات المرتبطة بها، لافتًا إلى أن الإدارة الذاتية تؤمن الاحتياجات الأساسية من المياه عن طريق توزيع صهاريج المياه، كما وفرت مصدرًا جديدًا للمياه هو حفر آبار مياه فى الحمة، ولكن غزارة المياه وجودتها، لا تكفى لتلبية احتياجات المدينة بعد خروج محطة علوك من الخدمة.واختتم: «هناك مشروع آخر لسد النقص المائى سيدخل الخدمة بنهاية العام الحالى».