رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:12 م
السيسي
السيسي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الدعوة للملك عبدالله ملك الأردن، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كي تكون القمة الرابعة في مصر، وستكون في أواخر العام الجاري.

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على إنشاء سكرتارية تنفيذية لمتابعة العمل المشترك بين الدول الثلاث، وستكون مقرها هذا العام الخارجية الأردنية.

وأوضح أنه كان هناك اهتمام كبير من الجانب العراقي ومن العاهل الأردني بالتجربة المصرية التي تمت خلال السنوات الماضية بشكل لافت خاصة في شبكة الطرق والكباري حوالي 8000 كيلو متر، فضلا عن الطفرة في الطاقة الكهربائية، وتم الاتفاق على التعاون في مشاريع الربط الكهربائي.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الأردن والعراق أكدا ضرورة الحفاظ على الأمن المائي المصري، منوها بأن القمة تناولت الملف اليمني والليبي والسوري والقضية الفلسطينية أيضا، وأكدت دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 برقم الاستعلام

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

الأديب عبده الزراع فى ضيافة نادى أدب الزقازيق (صور)

تأبين الفنان التشكيلى عبدالعزيز حبة بثقافة دمياط

برديس سعد: روايتى الجديدة قصة واقعية

العرض المسرحى «ابن الريح» بثقافة الشرقية