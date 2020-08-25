السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الدعوة للملك عبدالله ملك الأردن، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كي تكون القمة الرابعة في مصر، وستكون في أواخر العام الجاري.وأضاف متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على إنشاء سكرتارية تنفيذية لمتابعة العمل المشترك بين الدول الثلاث، وستكون مقرها هذا العام الخارجية الأردنية.وأوضح أنه كان هناك اهتمام كبير من الجانب العراقي ومن العاهل الأردني بالتجربة المصرية التي تمت خلال السنوات الماضية بشكل لافت خاصة في شبكة الطرق والكباري حوالي 8000 كيلو متر، فضلا عن الطفرة في الطاقة الكهربائية، وتم الاتفاق على التعاون في مشاريع الربط الكهربائي.وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الأردن والعراق أكدا ضرورة الحفاظ على الأمن المائي المصري، منوها بأن القمة تناولت الملف اليمني والليبي والسوري والقضية الفلسطينية أيضا، وأكدت دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه.