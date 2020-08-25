صحة مطروح: طاقم طبي لمتابعة المشاركين في دوري مراكز الصم والبكم

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، إنه تم توفير طاقم طبي لمتابعة الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة في دوري مراكز الشباب للصم والبكم، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة (مكتب ذوي القدرات والهمم).وأوضح، في بيان له، أن عمل الفريق الطبي هو متابعة وفحص اللاعبين يوميا، وقياس متكرر لدرجة حرارتهم والكشف الدوري على طاقم الحكام، مؤكدا أن الفريق الطبي له سلطة استبعاد أو منع دخول أي شخص تظهر عليه الأعراض بما يحقق السلامة للجميع.