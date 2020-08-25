جمال عبدالحميد: الله معي دائمًا وأعطاني أكثر مما تمنيت (حوار)

■ بداية.. كيف أثرت نشأتك في مسیرتك الإبداعیّة مع الكتابة والإخراج؟

■ هل كان لوالدك دور فى تعريفك بكبار الممثلين والملحنين والشعراء؟

■ كيف جاءت تجربتا فوازير «عالم ورق» مع نيللى و«حاجات ومحتاجات» مع شيريهان؟

■ أيعنى هذا أن فوازير «عالم ورق» بمثابة ميلادك فى عالم الفن؟

■ ما أسباب اختفاء الفوازير الرمضانية فى رأيك؟

■ من أفضل كاتب وممثل تعاملت معه؟

■ هل ندمت على أى عمل فنى قدمته؟

■ بعد تقديمك مسلسلًا عنهما؟ ما رأيك فى الجدل المثار حول «ريا» و«سكینة»؟

■ ما الكتب التى تحب قراءتها؟

■ وأكثر المطربين المفضلين لك؟

■ كيف تقضى يومك؟ وما حدود علاقتك بالله والأولياء الصالحين؟

■ هل تؤمن بالحسد؟.. ومَن أكثر قارئ تستمع إليه؟

■ إذا نظرت إلى الوراء، كيف تُقيّم مسيرتك الفنية؟

رأى المخرج الكبير جمال عبدالحميد أن التكلفة العالية للاستعراضات الغنائية هى السبب الرئيسي وراء ابتعاد المنتجين عن الفوازير الرمضانية، مطالبًا الدولة بالتدخل لرعاية ذلك النوع المهم من الأعمال الفنية.وكشف عبدالحميد، في حواره مع «الدستور»، عن بداية عمله الفنى، وتأثير والده المخرج التسجيلي الراحل عبدالحمید عبدالفتاح فى مسيرته الفنية والدرامية، وتعريفه إياه بكبار الممثلين والمنتجين والمخرجين.وتحدث المخرج الكبير عن علاقته بالفنانين أحمد زكى وصلاح السعدنى، والأعمال التى قدمها ويفتخر بها، وتلك التى ندم عليها، إلى جانب أفضل كاتب وممثل تعامل معه فى مشواره.- والدي عبد الحمید عبدالفتاح واحد من أهم مخرجى الأفلام التسجیلیّة فى شركة مصر للتمثیل والسینما «استودیو مصر»، كما أنه «مونتير» كبير، لذلك عشقت وتعلمت على یدیه الأفلام السینمائیة منذ كنت صبيًا، وتربیت داخل استدیوهات السینما، وتعرفت فى فترة شبابى على أغلب «المونتیرین» العظام وأساتذة الفن، ومنهم سعید الشیخ، وفكرى رستم، وكمال أبوالعلا، وحسین عفیفى. وعشت حیاتى وشبابى متنقلًا فى أغلب مناطق القاهرة وأحیائها، وساعدتنى مهنة الإعلانات فى زيادة معرفتى ووعیى بمختلف البیئات، وما تحويه من شخصیات يختلف تعلیمها وثقافتها وسلوكیاتها، سواء فى العاصمة أو الوجهين البحرى والقبلى. وتعلمت، خلال هذه الفترة، طرق الحوار وشكل الشخصیات وملابسها، وأثرت هذه التجربة الحیاتیة تأثیرًا مباشرًا فيما قدمته دراميًا، إذ كنت حريصًا على الاستفادة من هذه التجارب لنقلها إلى الشاشة.- بالتأكيد ساعدنى والدى على معرفة كبار الممثلين والملحنين والمخرجين، وكان له دور كبير جدًا فى حياتى كمخرج للبرامج التليفزیونیة والمسرحیات، وأیضًا كمونتیر وممثل ومصمم للجرافیك وصانع للمقدمات ونهايات الأعمال التلیفزیونیة والدرامیة، ومخرج وكاتب للسیناریو فى الإعلانات والأغانى.وتعرفت على عدد من الممثلین الكبار منهم الأساتذة: فرید شوقى وفؤاد المهندس ومحمود الملیجى وأبوبكر عزت وأحمد مرعى وعبدالعزیز میكیوى، ومن الكتاب محمود أبوزید، وعبدالحى أدیب وبهجت قمر ونادر خلیفة ومحسن زاید وأسامة أنور عكاشة، ومحمود السعدنى، ومن الشعراء طاهر أبوفاشا وسید حجاب وعبدالرحمن الأبنودى وفؤاد حداد وأحمد فؤاد نجم، ومن الملحنین محمد الموجى وعمار الشریعي.- تجربة «عالم ورق» كانت الأولى لى فى الأعمال الرمضانية، وتعلمت من خلالها الكثیر، وأفادنى عملى بالإعلانات فى كیفیة اختصار المعانى والمشاهد، وكان عملى فى المهرجانات سببًا فى معرفتى بالرقصات المختلفة حول العالم. وجمعتنى علاقة جيدة بالفنانة الجمیلة نیللى، وهى التى رشحتنى للعمل بعد وفاة الأخ والصدیق فهمى عبدالحمید، أستاذ الفوازیر فى التلیفزیون، وكان هذا العمل سببًا فى فتح أبواب الفن أمامى، فى مصر وشمال إفریقیا والمنطقة العربیة عمومًا.أما فوازير «حاجات ومحتاجات» مع شيريهان، فأعتبرها واحدًا من أهم الأعمال التى قدمتها للمشاهد، وتعلمت خلالها كیفیة تحقیق رغبات الفريق الفنى كاملًا.- «عالم ورق» هى فعلًا ميلادى فى عالم الفن، بعيدًا عن المهرجانات والإعلانات والأغانى التى ألفتها وأخرجتها، مثلها مثل «أرابيسك» الذى كان بدايتى فى الأعمال الدرامية، إلى جانب أعمال أخرى عديدة قريبة إلى قلبى، منها سهرة «تحت الملاحظة»، و«على بابا والأربعین حرامى»، ومسلسل «حلم الجنوبى».- لم یعد هناك منتجون للأعمال الاستعراضیة لأنها مكلفة، وبالتأكيد هم يبحثون عن الربح، لذلك أرى أنه من المهم رعاية الدولة لهذا النوع من الفن. وللعلم أنا لم أقدم فى الفوازیر غیر عملين، هما «عالم ورق» و«حاجات ومحتاجات»، وأرى أنهما مميزان فى تاریخى الفنى.- الأستاذ والكاتب الكبیر محمود السعدنى يعد من أفضل الكُتاب الذين تعاملت معهم، وكنت من ضمن المتابعین والباحثین عن جلساته، وزادت علاقتى وصداقتى بصلاح السعدنى من خلال جلسات «عم محمود». وأعتبر «صلاح» من أفضل الممثلين، وعملنا معًا فى مسلسل «أرابيسك»، الذى كان مرشحًا له فى البداية الفنان الراحل أحمد زكى، الذى تمنيت العمل معه لكن الظروف منعتنا من ذلك رغم صداقتنا القوية.- اضطررت لقبول أحد الأعمال الفنية لحاجتى إلى المال، عندما كان والدى فى المستشفى، كما أن هناك عملًا واحدًا فقط ما زلت نادمًا على تقديمه وتعاملى مع منتجيه، لكن لا داعى لذكر اسمه.- سفاحتان ومعهما 4 رجال مشتركین فى القتل فى نفس القضية التى ناقشناها، وفى تحقیقات النیابة التى تولاها سلیمان بك عزت، اعترفتا بقتل ١٧ امرأة، وهذه التحقیقات موجودة فى متحف الشرطة، والتى اطلعت عليها وكتبت منها حوار المسلسل.- كتب ومؤلفات الراحل العظیم صلاح عیسى.- أحب سماع أغلب المغنین المصریین وعلى رأسهم محمد عبدالوهاب، وسید درویش، وكارم محمود، وعبدالغنى السید، ومحمد عبدالمطلب، ومحمد قندیل، وعبدالحلیم حافظ، ومحمد الحلو، وعلى الحجار، ومدحت صالح، ومحمد منیر.كما أحب سماع عدد من المغنيات، على رأسهن: أم كلثوم، وهدى سلطان، وشادیة، وفایزة أحمد، ولیلى مراد وأنغام، وآمال ماهر.- طقوسى اليومية هى الوضوء والصلاة والأذكار، والبحث عن الأخبار المهمة، والاطمئنان على الأصدقاء، وقراءة ما یتسنى من كتب، ثم الحوار مع «مریم» و«عمر» و«یوسف» أبنائى الثلاثة، وبعدها أجلس أمام الكمبيوتر قليلًا، ثم أبحث عن أفكار خاصة بكتابة القصص أو السیناریوهات، وأخيرًا قراءة القرآن وصلاة النوافل.وبالنسبة لعلاقتى بالله، فأنا أشعر بأنه معى دائمًا، والحقيقة أنه أعطى لى أكثر مما تمنيت، وعلاقتى بكتاب الله وآیاته كانت واضحة عند تقدیمي مسلسل «بنت من شبرا».- نعم، الحسد مذكور فى كتاب الله وتعرضت له كثیرًا، وما زلت أتعرض له، وأحب سماع الشيخ مشارى راشد العفاسى.- الجمهور هو الذى يقيم مسيرتي الفنية، والنقاد قالوا عنى إنى «مخرج الروائع».