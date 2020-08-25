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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 702 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالدقهلية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:16 م
إزالة حالة تعدٍ على
إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة
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تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال حملات إزالة التعديات بنطاق المحافظة، حيث أكد أن إجمالي ما تمت إزالته حتى الآن يبلغ 702 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء أعمال موجة الإزالات في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي.

أوضح المحافظ، في بيان الثلاثاء، أن الحالات شملت (603 حالات تعدٍ بالمباني بمساحة 36683 م2، و99 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 8 أفدنة، و14 قيراطًا و7 أسهم).

وأكد محافظ الدقهلية، وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها، موضحًا أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتي متواصلًا مع سلسلة الحملات التي قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة جميع أشكال التعدي واتخاذ الإجراءات المشددة حيال أشكال التعديات على أراضي الدولة تطبيقًا للقانون بالحسم والحزم؛ حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

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