ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 18 سفينة.وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28490 طنا تشمل 3115 طن فوسفات و3000 طن علف بنجر و4375 طن يوريا و18000 طن ملح.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40834 طنا تشمل 1215 طن خشب زان و7925 طن حديد و21800 طن ذرة و9894 طن قمح. ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 723 حاوية مكافئة تشمل فواكه (رمان وفراولة وعنب) وخضروات (بطاطس وملوخية وخضار مشكل مجمد وبامية) وحاصلات زراعية (بصل وسمسم وبرسيم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية والمغرب وألمانيا وأمريكا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 562 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3339 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85161 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22863 طنًا.كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2691 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3836 شاحنة منها 598 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29895 من البضائع العامة.