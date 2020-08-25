موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية 2020
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:52 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يقدم لكم «الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية 2020؛ حيث كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، عن آخر خطة للتصحيح مواد الدبلومات الفنية.
وأكد مجاهد أن كنترولات تقدير وتصحيح مواد الدبلومات الفنية ستنتهي من تصحيح مواد للنظامين ٣ و٥ سنوات في التخصصات المختلفة الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، نهاية الأسبوع الجاري، في ٩٠ مقر تصحيح أعدتهم وزارة التعليم في ٢٣ كنترول للتعليم الفني.
وتعلن النتيجة من خلال رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، على أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة.
وكان 440 ألفا 839 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، قد أدوا آخر امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وذلك في 42 مادة فترة أولى، داخل 2986 لجنة سير امتحان.
يذكر أن الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية قد انطلقت يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس الجاري، في مختلف التخصصات وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب من مخاطر الإصابة بجائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد - ١٩.
وأكد مجاهد أن كنترولات تقدير وتصحيح مواد الدبلومات الفنية ستنتهي من تصحيح مواد للنظامين ٣ و٥ سنوات في التخصصات المختلفة الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، نهاية الأسبوع الجاري، في ٩٠ مقر تصحيح أعدتهم وزارة التعليم في ٢٣ كنترول للتعليم الفني.
موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية 2020وأكد مجاهد في تصريحات خاصة، أنه من المقرر إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل.
وتعلن النتيجة من خلال رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، على أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة.
وكان 440 ألفا 839 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، قد أدوا آخر امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وذلك في 42 مادة فترة أولى، داخل 2986 لجنة سير امتحان.
يذكر أن الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية قد انطلقت يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس الجاري، في مختلف التخصصات وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب من مخاطر الإصابة بجائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد - ١٩.