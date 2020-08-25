رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية 2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:52 م
محمد مجاهد
محمد مجاهد
نورهان عبدالرحمن
طباعة
يقدم لكم «الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية 2020؛ حيث كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، عن آخر خطة للتصحيح مواد الدبلومات الفنية.

وأكد مجاهد أن كنترولات تقدير وتصحيح مواد الدبلومات الفنية ستنتهي من تصحيح مواد للنظامين ٣ و٥ سنوات في التخصصات المختلفة الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، نهاية الأسبوع الجاري، في ٩٠ مقر تصحيح أعدتهم وزارة التعليم في ٢٣ كنترول للتعليم الفني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية 2020

وأكد مجاهد في تصريحات خاصة، أنه من المقرر إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل.

وتعلن النتيجة من خلال رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، على أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة.

وكان 440 ألفا 839 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، قد أدوا آخر امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وذلك في 42 مادة فترة أولى، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

يذكر أن الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية قد انطلقت يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس الجاري، في مختلف التخصصات وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب من مخاطر الإصابة بجائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد - ١٩.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

جزار وضع جسد زوجته فى «فريزر»: خانتنى فقطعت رأسها

«المركزي» يمد ساعات العمل بالبنوك

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

النني يحرز أول أهدافه مع أرسنال بعد العودة من بيشكتاش

السيسي يوجه دعوة للملك عبدالله و«الكاظمي» لعقد قمة رابعة بالقاهرة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة

اكتشاف عملين للرسام دورر من القرن الـ15 بمكتبة دير بألمانيا

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

تأبين الفنان التشكيلى عبدالعزيز حبة بثقافة دمياط

برديس سعد: روايتى الجديدة قصة واقعية

العرض المسرحى «ابن الريح» بثقافة الشرقية

الأديب عبده الزراع في ضيافة نادي أدب الزقازيق (صور)