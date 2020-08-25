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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الشباب: نشر ثقافة التنمية للوافدات السوريات والمصريات بالمراكز

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:12 م
الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي،
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نفّذت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية "الكروشية" ضمن برنامج "المساحات الآمنة" الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وأقيمت الدورة التدريبية بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بمشاركة 25 فتاة من الوافدات السوريات والمصريات.

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب جلسة تدريبية للوافدات السوريات والمصريات بمركز شباب العبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ضمن نفس البرنامج.

وأكد وزير الرياضة حرص الوزارة على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة على مستوى الجمهورية لأشقائنا العرب الوافدات من أجل نشر آفاق التنمية في جميع المجالات، مبينًا أن البرنامج يأتي لتشغيل 8 مساحات آمنة داخل مراكز الشباب في 5 محافظات وهي "الشرقية، القليوبية، دمياط، أسوان، الجيزة، ليبلغ عدد المستفيدات من البرنامج 4694 من الوافدات السوريات والأفارقة والمصريات حتى الآن.

فى سياق آخر، نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة «اليونيسف» ومؤسسة أجيال أولى الجلسات الحرفية لتعليم صناعة الحلي ضمن مبادرة "كافية مشواري" وذلك بمشاركة مستفيدي برنامج "مشواري وأعضاء مبادرة "شباب يدير شباب" بمركز شباب ناصر بمشاركة 25 شابا وفتاة في المرحلة العمرية من 18-25 عامًا.

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