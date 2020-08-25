جامعة المنوفية تغلق مستشفى معهد الكبد لعدم وجود إصابات بكورونا

اتخذ مجلس جامعة المنوفية قرارًا بوقف قرار تخصيص مستشفى العزل بمعهد الكبد القومي، لحالات كورونا، لعدم وجود حالات إصابة جديدة، وعودة استقبال معهد الكبد بكامل طاقته حالات أمراض الكبد.ووافق المجلس فى جلسته اليوم على تجميد قرار مستشفى العزل بمعهد الكبد القومي، والذى تم تجهيزه لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، وذلك لعدم وجود حالات بالمستشفى، وتجهيز الجناح الفندقى بالمستشفى الجامعي، ليكون فى حالة استعداد عند وجود حالات مصابة، مع متابعة الوضع الراهن لانتشار الفيروس وإعلان حالة الطوارئ عند وجود مستجدات، ومتابعة العمل بمعهد الكبد القومى لعلاج أمراض الكبد وتأدية مهامه.جاء ذلك خلال عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس الجامعة لشهر أغسطس 2020، بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج والذى شارك عبر الإنترنت، ونواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.