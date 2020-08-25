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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ إعلام: الجزيرة تلهث وراء السراب وتفتقر الدقة والمهنية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:10 م
ليلى عبدالحميد
ليلى عبدالحميد
الشيماء زيدان
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قالت ليلى عبدالحميد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الجزيرة والقنوات الإرهابية تلهث دائمًا وراء السراب، وتفتقر إلى الدقة والمهنية والصدق والموضوعية.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "آية عبدالرحمن"، عبر النشرة الإخبارية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلام الإرهابي لا يتحقق من المعلومات التي يذيعها، موضحة أن تورط قناة الجزيرة بنشر الفيديوهات والصور المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها مصيبة كبرى.

وأشارت إلى أن هدف الجزيرة والقنوات الإرهابية من نشر أي شيء ضد الدولة المصرية هو سعيها لتشويه صورة مصر، لكن أمرهم أصبح مكشوفا ولم تعد لهم مصداقية.

وأفادت بأن مصر حققت في الفترة الماضية إنجازات قومية كثيرة على أرض الواقع، وهي رد بالغ على أوهام الجزيرة وأخواتها.

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