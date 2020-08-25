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محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تأمل ترسيخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:11 م
زير خارجية الصين
زير خارجية الصين وانغ يي،
وكالات
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بدأ وزير خارجية الصين، وانج يي، الثلاثاء، زيارة لخمس دول أوروبية بدءا بإيطاليا، حيث وقّع في روما اتفاقين تجاريين جديدين.

كما تم التطرق في المحادثات الثنائية إلى مسألة القمع في هونج كونج، فيما كان الناشط ماثان لو، الثلاثاء، في العاصمة الإيطالية ليطلب من الحكومة إدانة مساس بكين بحقوق الإنسان.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم، أنه وقّع في روما اتفاقين مع نظيره الصيني، أحدهما للحصول على الغاز الطبيعي من مجموعة "سنام" أكبر مشغل لأنابيب الغاز في أوروبا، والثاني لتصدير مواد غذائية "إيطالية الصنع" إلى الصين.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحافي: "تضاف إلى ذلك شراكات مهمة في مجالي الطاقة والنقل".

وروما المحطة الأولى لزيارة وانج وتستغرق خمسة أيام، تقوده لاحقا إلى هولندا وفرنسا وألمانيا والنرويج، في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن، وهي أول زيارة له خارج الصين منذ ظهور وباء كوفيد- 19.

وقال وانج للصحافيين: "أوروبا موحدة ومستقرة ومزدهرة أمر مهم للعالم أجمع"، معربا عن الأمل في "ترسيخ" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وأضاف أن هذه العلاقة تضررت "جراء الاستفزاز والأضرار التي تسببت بها قوى خارجية"، دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

ويخشى شركاء إيطاليا الأوروبيون، أن يزعزع "طريق الحرير" استقرار بلدان صغيرة من خلال إثقالها بالديون ويزيد من هيمنة الصين، مع السماح لها أيضا بالوصول إلى تكنولوجيات أساسية.

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