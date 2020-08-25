بينها «بشرة خير».. أشهر أغاني حسين الجسمي لمصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي ترك بصمة في قلوب محبيه وخاصة المصريين، بسبب الأغنيات التي قدمها لمصر على مدار مشواره الغنائي.وفي ذكري ميلاده، نرصد في الأسطر التالية أشهر أغنياته لمصر- "بحبك وحشتيني"قدم حسين الجسمي، أغنية "بحبك وحشتيني" ضمن أحداث فيلم "الرهينة" الذي قام ببطولته الفنان أحمد عز والفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان صلاح عبدالله والراحل محمد شرف وآخرون، بينما حققت الأغنية وقتها نجاحا كبيرا.لم يتوقف الجسمي، عن تقديم أغنيات لمصر سواء دراميا أو في مناسبات تخص المصريين وهي المناسبات التاريخية، فقد شارك في العديد من الحفلات التي فاجأ فيها الجمهور بتقديمه أغاني للمصريين، منها "مبروك لمصر" و"متخافوش على مصر"؛ وأغنية "سيادة المواطن" وأغنية "فرحان بمصر"، كما قدم أغنية "بشرة خير" التي تعد من أشهر أغانيه التي لاقت نجاحا كبيرا.