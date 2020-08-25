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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال زيارتها بالإسكندرية

«القباج» تزور مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:17 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن، الثلاثاء، يرافقها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة غيط العنب، التّابع لقيادة المنطقة الشمالية، الذي تديره جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأعربت القبّاج، عن سعادتها لزيارة المركز، مؤكدة أن المركز هو مؤسسة غير هادفة للربح تقوم على خدمة وتوظيف الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتوفر لهم تدريبا عالي الجودة في المهارات ذات الصلة بالصناعة؛ لسد الفجوة بين احتياجات العمل والعمالة الماهرة؛ للمساهمة في نمو ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.

وأضافت أن المركز يضم 4 مراكز داخلية، مركز التدريب ويقوم على تنمية وتطوير المهارات طبقا لمتطلبات سوق العمل، ومركز التوظيف ويوفر احتياجات السوق من العمالة الفنية المدربة، ومركز خدمات الصيانة المنزلية ويقوم على التسويق لخريجي مركز التدريب والتشغيل المهني، ومركز ورش العمل الصناعية، ويهتم برعاية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ولفتت إلى أن المركز يقدم برامج تدريبية متخصصة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، تعمل على التعاقد مع الشركات بهدف رفع مهارات العاملين، كما يقدم برامج تدريبية تتراوح بين شهرين و3 أشهر مقابل رسوم، وتتضمن برامج: اللحام (كهرباء- أرجون 'قصدير- أنابيب- أوكسي- إستلين- CO2)، وبرامج تدريب ميكانيكا، وكهرباء سيارات، والنجارة، والتركيبات الكهربية، وبرامج الملابس الجاهزة، وفنون الفندقة والطهي، وبرامج الصحة والسلامة المهنية.

وتفقدت القباج، الورش الخاصة بالمركز، وتحدثت مع المستفيدين من الورش والمتدربين.

على هامش الجولة، اجتمعت القباج، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، واستمعت إلى عرض تفصيلي عن تاريخ الجمعية ومشروعاتها ورؤيتها وأهدافها خلال الفترة المقبلة، وفي نهاية الجولة أهدت الجمعية درعها الخاص لوزيرة التضامن الاجتماعي.

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