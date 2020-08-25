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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
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بكلمات مؤثرة.. محمد حماقي ينعى مدير أعمال نيكول سابا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:38 م
حماقي
حماقي
سناء إسماعيل
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حرص الفنان محمد حماقي، على نعي وائل المصري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، والذي رحل عن عالمنا،اليوم الثلاثاء، وتم تشييع جثمانه من داخل كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة.

وقال محمد حماقي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبالنا كلنا.. كنت صديق وفي ومخلص، وكمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري.. باعزي أسرتك وباعزي نفسي وباعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك وائل المصري".

وكانت الفنانة نيكول سابا، هي من أعلنت خبر وفاته قائلة: "بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري، ورفيق دربي، وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصرى أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه فى أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتي الثانية.. آمين".

وتابعت "كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة.. الله يرحمك".
بكلمات مؤثرة.. محمد حماقي ينعى مدير أعمال نيكول سابا
بكلمات مؤثرة.. محمد حماقي ينعى مدير أعمال نيكول سابا

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