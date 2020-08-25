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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يستعد لانتخابات النواب بانعقاد دائم للهيئة العليا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:38 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، الأسبوع الجاري لمناقشة عددا من الأمور التنظيمية والأزمات المالية التي وصلت إلى عرض مقر الحزب بالغردقة للبيع في مزاد عام، وكذا إخفاقهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة بخسارة جميع مرشحي الحزب على المقاعد الفردية.

ووصل الحال داخل الحزب إلى بيع مقرات الحزب في المحافظات بمزادات علنية لسد الاحتياجات المالية، حيث تم عقد مزاد بيع لمقر الحزب بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر بنظام المظاريف المغلقة، حسبما ذكر حسين فرج توفيق، عضو حزب الوفد بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر والذي تم تهديده بالفصل من الحزب ـ على حد قوله ـ.

وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد لـ«الدستور»، إن الحزب يعاني من أزمة مالية بسبب سياسات الإدارة السابقة، لافتًا إلى أن قيادات الحزب الحالية تعمل على الخروج من هذه الأزمة من خلال بيع الأصول المملوكة للحزب لتوفير موارد مالية للخروج من الأزمة، منوهًا أن مقر الحزب بالغردقة مملوك للحزب وتم عرضه للبيع في مزاد عام لأن في بعض الحالات يتم الاستغناء عن مقرات زائدة ويكون هناك مقر بديل في نفس المحافظات.

وخلص الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات متواصلة إلى قرار من أبو شقة بأن تكون الهيئة العليا للوفد، في اجتماع مستمر، لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لحزب الوفد فؤاد بدراوي وعضوية نواب رئيس الحزب وأمين الصندوق تكون مهمتها بحث الموقف المالي للحزب من شهر أبريل 2018 وحتى الآن وتقديم تقرير كامل عن الموقف المالي للوفد.

كما فوضت الهيئة العليا لحزب الوفد، "أبو شقة" للتنسيق حول خوض الانتخابات فيما يتعلق بالقوائم بعد الخلافات التي نشبت مع الرئيس الشرفي لحزب الوفد سليمان وهدان، وأكد أبو شقة أنه سيعرض الأمر تباعا على الهيئة العليا للوفد لتتخذ ما تراه في هذا الشأن، كما طالب اللجان المختلفة للوفد بالمحافظات أن تقدم مرشحيها حتى يتم اتخاذ قرار بشأنهم.

وأضاف أبو شقة، أن بيت الأمة سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردي والقائمة طبقا لقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الجديد، لافتا إلى أن هذا القرار ليس محض صدفة أو يخص فرد بعينه، وإنما يؤول في المقام الأول إلى الهيئة العليا للحزب التي تأتى بمثابة برلمان الوفد، وهو قرار ديمقراطي تم اتخاذه من قبل الهيئة العليا.

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