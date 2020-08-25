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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة توقّع اتفاقية تعاون مع الصين لتصنيع لقاح «كورونا»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:52 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
ساره سعودى - فاتن خديوى
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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لافتًا إلى ترحيب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.

من جانبه، هنأ السفير الصيني وزيرة الصحة والسكان على نجاح مصر في خطتها للتصدي لفيروس كورونا وإدارة الأزمة بشكل فعال، مؤكدًا فاعلية الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية، كما دعا الدكتورة هالة زايد، إلى زيارة دولة الصين لحضور مراسم توقيع اتفاقية التعاون في تصنيع لقاحات فيروس كورونا وتفقد مصانع إنتاج اللقاحات.

وأكد السفير الصيني دعم بلاده لمصر، موضحًا أن تلك التحديات تعمق الترابط والتعاون بين الشعوب، مشيرًا إلى متابعته التطور المستمر الذي تشهده مصر في قطاع الصحة، ومثمنًا جهود مصر في المشروعات القومية في مجال الصحة ومبادرات الصحة العامة.
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،

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