مقاتلة روسية تعترض طائرة تابعة للقوات النرويجية فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز "ميج–31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس ومنعتها من انتهاك الحدود الروسية.وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "رصدت رقابة المجال الجوي الروسي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في وقت سابق من اليوم، هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاكه لحدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز "ميج–31 بي إم" تابعة للقوات الدفاع الجوي لأسطول بحر الشمال الروسي".وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية تعرف على الهدف من مسافة آمنة بأنه طائرة من طائرات الدورية من طراز "آر-3 سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي، مضيفا: "بعد ابتعاد طائرة الاستطلاع عن الحدود الروسية عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، ونفذت الطائرة الروسية طراز "ميج–31 بي إم" طلعتها الكاملة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".