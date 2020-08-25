هيدي كرم: كثرة «الفلوس» تسبب الأرق

قالت الفنانة هيدي كرم إن من فوائد "الفلوس" الحصول على العلاج اللائق، ويطمئنها على أولادها أن تكون تاركة لهم مالا يسندهم في الحياة، لكنها تعتبر كثرة الأموال يتحول لأضرار.وأضافت "هيدي"، خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة "on": "كثرة الفلوس تسبب الأرق، وتجعلك دائم الخوف من خسارتها، كما أنها تحولك لعبد لها، وتنسيك ضائقة الآخرين، تجعلك تعيش في فقاعة بعيدا عن الآخرين".وكشفت هيدي عن أنها مرت بـ3 قصص حب في حياتها، مردفة: "عمري ما حبيت حد محبنيش".ويمزج برنامج "راجل و2 ستات" بين المواضيع الاجتماعية والتسلية في الألعاب التي تقوم بها الفنانة هيدي كرم والإعلامية شيريهان أبوالحسن، بحضور أحد الفنانين، سامح حسين أو أحمد صلاح حسني.