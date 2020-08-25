رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» توضح دور المحفظات والواعظات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:13 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
أميرة العناني
طباعة
أفادت وزراة الأوقاف، بأن مشاركة المرأة في العمل الدعوي والقيادي بالأوقاف تعد مهمة وجادة وفعالة ومتميزة، لافتة إلى أنه بلغ إجمالي عدد الواعظات والمحفظات 1398، إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المرأة في العمل الدعوي بجميع أنواعه، وإعمالًا لتجديد الخطاب الديني.

وأضافت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد الواعظات 287 واعظة ما بين معينة ومتطوعة، وإجمالي عدد المحفظات المتطوعات 1111 محفظة متطوعة.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في الواعظة:

- أن تكون حاصلة على مؤهل أزهري أو مؤهل عالٍ ومن خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المعتمدة من وزارة الأوقاف.
- أن تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن.

ومجالات عمل الواعظات:

- إلقاء الدروس الدينية للسيدات بالمساجد الكبرى التي بها مصلى سيدات.

- الرد على تساؤلات السيدات واستفساراتهن في شئون أحكام الشريعة الإسلامية.

- نشر الوعي الديني بين رواد المسجد من النساء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن.

- المشاركة في أنشطة المجلس القومي للمرأة.

- مرافقة بعثات الحج لتوعية السيدات بالمناسك، والرد على استفساراتهن في كل ما يتصل بشئون الحج.

ومن الأدوار المختلفة التي قامت بها الواعظات في مكافحة التطرف:

- المشاركة في مبادرة "طرق الأبواب" التي تمت بالتنسيق بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة والمربيات بالكنائس المصرية، لتوعية الأسر بأضرار التطرف وتقديم المساعدات.

- المشاركة في برنامج "معًا في خدمة الوطن"، لإظهار روح التعاون وتعميق وحدة صف النسيج الوطني والعمل معًا لخدمة الوطن.

- المشاركة في المدارس العلمية، والمدارس القرآنية التابعة للوزارة.

- المشاركة في الندوات الدينية.

- المشاركة في الملتقيات الفكرية.

- المشاركة في المؤتمرات الدولية.

- المشاركة في البرامج الإعلامية.

- المشاركة في الكتابة الصحفية.

ومن الشروط الواجب توافرها في المحفظة:

- حفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن أدائه.

- القدرة على التحفيظ.

- اجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن، حتى لا يقع أبناؤنا في أيدي غير المؤهلين ومن لا يحسنون تحفيظهم.

ويشمل عمل المحفظات:

- تحفيظ القرآن الكريم.

- التركيز على الجانب الأخلاقي والسلوكي إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم.

- الاهتمام بتربية النشء تربية إسلامية صحيحة بعيدة عن التطرف والتشدد.

- خلق جيل جديد تغرس فيه الأخلاق السامية.

الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى للتوسع في مشاركة المرأة في العمل الدعوي إضافة إلى مشاركتها في العمل القيادي والإداري بالوزارة تقديرًا لحقها ومكانتها في المجتمع.

موضوعات متعلقة

«المركزي» يمد ساعات العمل بالبنوك

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

جزار وضع جسد زوجته فى «فريزر»: خانتنى فقطعت رأسها

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

إقبال من الشباب على حفل إبراهيم فرج بساقية الصاوى (صور)

أمسية شعرية للشباب في ساقية الصاوي

إبراهيم فرج: المهرجانات أفسدت شعر العامية

إبراهيم فرج: كونت ثروة لغوية من القراءة لكبار الشعراء