«الأوقاف» توضح دور المحفظات والواعظات

أفادت وزراة الأوقاف، بأن مشاركة المرأة في العمل الدعوي والقيادي بالأوقاف تعد مهمة وجادة وفعالة ومتميزة، لافتة إلى أنه بلغ إجمالي عدد الواعظات والمحفظات 1398، إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المرأة في العمل الدعوي بجميع أنواعه، وإعمالًا لتجديد الخطاب الديني.وأضافت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد الواعظات 287 واعظة ما بين معينة ومتطوعة، وإجمالي عدد المحفظات المتطوعات 1111 محفظة متطوعة.وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في الواعظة:- أن تكون حاصلة على مؤهل أزهري أو مؤهل عالٍ ومن خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المعتمدة من وزارة الأوقاف.- أن تجتاز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن.ومجالات عمل الواعظات:- إلقاء الدروس الدينية للسيدات بالمساجد الكبرى التي بها مصلى سيدات.- الرد على تساؤلات السيدات واستفساراتهن في شئون أحكام الشريعة الإسلامية.- نشر الوعي الديني بين رواد المسجد من النساء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن.- المشاركة في أنشطة المجلس القومي للمرأة.- مرافقة بعثات الحج لتوعية السيدات بالمناسك، والرد على استفساراتهن في كل ما يتصل بشئون الحج.ومن الأدوار المختلفة التي قامت بها الواعظات في مكافحة التطرف:- المشاركة في مبادرة "طرق الأبواب" التي تمت بالتنسيق بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة والمربيات بالكنائس المصرية، لتوعية الأسر بأضرار التطرف وتقديم المساعدات.- المشاركة في برنامج "معًا في خدمة الوطن"، لإظهار روح التعاون وتعميق وحدة صف النسيج الوطني والعمل معًا لخدمة الوطن.- المشاركة في المدارس العلمية، والمدارس القرآنية التابعة للوزارة.- المشاركة في الندوات الدينية.- المشاركة في الملتقيات الفكرية.- المشاركة في المؤتمرات الدولية.- المشاركة في البرامج الإعلامية.- المشاركة في الكتابة الصحفية.ومن الشروط الواجب توافرها في المحفظة:- حفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن أدائه.- القدرة على التحفيظ.- اجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة لهذا الشأن، حتى لا يقع أبناؤنا في أيدي غير المؤهلين ومن لا يحسنون تحفيظهم.ويشمل عمل المحفظات:- تحفيظ القرآن الكريم.- التركيز على الجانب الأخلاقي والسلوكي إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم.- الاهتمام بتربية النشء تربية إسلامية صحيحة بعيدة عن التطرف والتشدد.- خلق جيل جديد تغرس فيه الأخلاق السامية.الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى للتوسع في مشاركة المرأة في العمل الدعوي إضافة إلى مشاركتها في العمل القيادي والإداري بالوزارة تقديرًا لحقها ومكانتها في المجتمع.