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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد إصلاح كسر خط طرد.. وسيارات مياه لأماكن التضرر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:27 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،اليوم الثلاثاء، أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية بحي شرق أسيوط، وتابع عمليات شفط المياه وإصلاح الخط مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة.

و تفقد محافظ أسيوط موقع كسر خط الطرد وأعمال شفط المياه والإصلاح والتي يقوم بها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستعانة بمعدات الشركة وعدد 6 سيارات كسح لشفط المياه.

كان المحافظ قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بحدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 600 مم منطقة الوليدية بحي شرق، مما أدى إلى قطع المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد لحين الانتهاء من الإصلاح.

ووجه "سعد"مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز، والكهرباء، والمرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في الإصلاح، كما تم الدفع بعدد 6 سيارات مياه نظيفة إلى الأماكن التي تأثرت بقطع المياه عنها لحين الانتهاء من الإصلاح.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومروان الشب، نائب رئيس حي شرق أسيوط.

كما ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة بأنه تم تجهيز سيارات المياه النقية لطلبها على الفور، عن طريق الاتصال بالشركة على رقم الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي أو من أي محمول على الرقم (01280733990)، والواتس آب على الرقم (01206179891)، أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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