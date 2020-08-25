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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إزاحة الستار عن تمثالين ملكيين لعرضهما بالمتحف المصري الكبير

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:24 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى
رامى حسين و مها صلاح
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قام اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، بإزاحة الستار عن تمثالين ملكيين بمكان عرضهما الدائم في بهو المتحف وهم تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي مصنوعان من الجرانيت الوردي، ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي ٥ أمتار.

كان قد وصلا هذين التمثالين إلى المتحف منذ أسابيع قليلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانا معروضين ضمن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" والذي يضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال الجولة التى نظمتها صباح اليوم وزارة السياحة والآثار لأمين عام منظمة السياحة العالمية بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

يشار إلى أن فعاليات زوراب جاءت بدعوة رسمية من وزير السياحة والآثار لمعايشة الإجراءات الوقائية المتبعة بالفنادق وغيرها من المنشآت السياحية لاستقبال السائحين وتضمنت هذه الزيارة التى جرت على مدار الثلاثة أيام الماضية فى مدينتى الغردقة والقاهرة، واختتمت بالمتحف المصري الكبير هو خير مكان تُختتم فيه الزيارة حيث يعتبر أهم مشروع ثقافى وأثري وسياحى فى القرن ٢١.

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