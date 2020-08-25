رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

286 طالبًا يتقدمون لاختبارات التركيبات الكهربائية بالتعليم المزدوج فى الفيوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:05 م
اختبارات التركيبات
اختبارات التركيبات الكهربائية
زينب علاء
طباعة
تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اختبار القدرات لطلاب الصف الأول الثانوي الفني بمدرسة التعليم والتدريب المزدوج والفصول الملحقة، المنعقد بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بـ غرب الفيوم.

جاء ذلك بحضور سوسن مصطفى، مدير إدارة التعليم المزدوج بالفيوم، ورؤساء أقسام الكهرباء العلمى والعملى بمدرسة التعليم المزدوج والشركات المشاركة في تدريب طلاب التعليم المزدوج، وفريق عمل الوحدة الإقليمية، وحنان محمد كمال، مسئول المهن التجارية بالتعليم المزدوج.

يتضمن الاختبار والقبول بالتعليم المزدوج بالفيوم (كشف طبي، اختبار قدرات ورقي، مقابلة شخصية مع رؤساء الأقسام، وشُركاء التعليم والتدريب المزدوج).

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين إلكترونيا للاختبار بقسم تركيبات كهربية بالتعليم المزدوج 286 طالبًا، مشيدًا
بالتنظيم الجيد وانضباط وانتظام العمل خلال الاختبارات، متقدمًا بالشكر لفريق العمل بالتعليم المزدوج على مستوى المحافظة.
اختبارات التركيبات الكهربائية
اختبارات التركيبات الكهربائية
اختبارات التركيبات الكهربائية
اختبارات التركيبات الكهربائية

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

السيسي: مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

إقبال من الشباب على حفل إبراهيم فرج بساقية الصاوى (صور)

أمسية شعرية للشباب في ساقية الصاوي

إبراهيم فرج: المهرجانات أفسدت شعر العامية

إبراهيم فرج: كونت ثروة لغوية من القراءة لكبار الشعراء