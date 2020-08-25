286 طالبًا يتقدمون لاختبارات التركيبات الكهربائية بالتعليم المزدوج فى الفيوم

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اختبار القدرات لطلاب الصف الأول الثانوي الفني بمدرسة التعليم والتدريب المزدوج والفصول الملحقة، المنعقد بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بـ غرب الفيوم.جاء ذلك بحضور سوسن مصطفى، مدير إدارة التعليم المزدوج بالفيوم، ورؤساء أقسام الكهرباء العلمى والعملى بمدرسة التعليم المزدوج والشركات المشاركة في تدريب طلاب التعليم المزدوج، وفريق عمل الوحدة الإقليمية، وحنان محمد كمال، مسئول المهن التجارية بالتعليم المزدوج.يتضمن الاختبار والقبول بالتعليم المزدوج بالفيوم (كشف طبي، اختبار قدرات ورقي، مقابلة شخصية مع رؤساء الأقسام، وشُركاء التعليم والتدريب المزدوج).وبلغ عدد الطلاب المتقدمين إلكترونيا للاختبار بقسم تركيبات كهربية بالتعليم المزدوج 286 طالبًا، مشيدًابالتنظيم الجيد وانضباط وانتظام العمل خلال الاختبارات، متقدمًا بالشكر لفريق العمل بالتعليم المزدوج على مستوى المحافظة.