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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: حريصون على دعم مشروعات برنامج التنمية المحلية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:21 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
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أكد محافظ قنا أشرف الداودى، حرص المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية على تقديم أوجه الدعم لمشروعات برنامج التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل التي نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول التنمية الريفية والحضرية.

وقدم محافظ قنا -خلال ورشة العمل- عددا من المقترحات؛ منها وضع تصور شامل يتضمن كافة الاحتياجات التي من الممكن أن تؤثر بالإيجاب أو السلب على المناطق المستهدف تنميتها ريفيا أو حضريا يشارك في وضعه كافة الجهات المعنية يكون بمثابة مرجع في حال تنفيذ مشروعات تنمية شبيهه داخل المحافظة أو خارجها.

بدوره، تناول خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أُطر ومنهجية التعامل مع مشروعات التنمية المُزمع تنفيذها على أرض المحافظة، موضحا أنه سوف يتم البدء بتطوير كورنيش النيل بكل من مدينتيّ قنا ونقادة، مؤكدا أهمية دور التخطيط المحلي التشاركي بين كافة المستويات بدءا من استطلاع وأخذ أراء المواطنين البسطاء المقدمة لهم الخدمة مرورا بالتنفيذيين وواضعي خطط التنمية حتى يتسنى للقيادة السياسية من تقديم الخدمة على نحو يرضي المواطن ويحقق طموحاته.

وأضاف أن برامج التنمية الريفية والحضرية التي يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي بكل من محافظتي قنا وسوهاج يسعى إلى خلق نوع من التنمية المستدامة بالمناطق المستهدفة، كما أنه يعمل على استغلال الميزة التنافسية لتك المناطق مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب.

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