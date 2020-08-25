رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة لرفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بجامعة الوادي الجديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:14 م
ندوة بجامعة الوادي
ندوة بجامعة الوادي الجديد
محمد مهدي
طباعة
نظمت جامعة الوادي الجديد، الثلاثاء، ندوة بعنوان "رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة" تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

وانعقدت الدورة بحضور الدكتور ناجح عبد الرحمن، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الطلاب والتعليم، وعمداء الكليات الست وأمين عام الجامعة المساعد، ومديري العموم وأمناء الكليات ومديري الإدارات المختلفة بالجامعة.

قال حمدي رشوان، المدير العام، أمين عام الجامعة السابق، إن الندوة تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتدريب التي تنفذها الدولة التي تستهدف الجهاز الإداري والعاملين بمختلف إدارات الجامعة بالوادي الجديد.

وأضاف أمين عام الجامعة السابق أن أهمية الدورة تكمن في كونها تُساعد على تحسين قُدرات وفعاليّة الجهاز الإداري، وذلك في ضوء البرنامج الطموح للإصلاح الإداري في رؤية مصر 2030.

موضوعات متعلقة

متلبسًا برشوة.. القبض على مدير الإدارة الهندسية بالضبعة

«علمية كورونا»: سنسجل صفر إصابات في سبتمبر ونحذر من إهمال إجراءات الوقاية

«التعليم» تلغى تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
القس. رفعت فكرى
الإرادة القوية لا تعرف المستحيل
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
المزيد

الثقافة

إبراهيم فرج: كونت ثروة لغوية من القراءة لكبار الشعراء

اتحاد كتاب مصر يتكفل بعلاج أمجد ريان وأشرف عتريس

«المورد الثقافي» يفتح باب التقدم لمنح المشروعات الإبداعية الأولى

«كتاب المسرح وشعراء العامية» يطلق دعوة للمشاركة فى فعالياته