ندوة لرفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بجامعة الوادي الجديد

نظمت جامعة الوادي الجديد، الثلاثاء، ندوة بعنوان "رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة" تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة.وانعقدت الدورة بحضور الدكتور ناجح عبد الرحمن، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الطلاب والتعليم، وعمداء الكليات الست وأمين عام الجامعة المساعد، ومديري العموم وأمناء الكليات ومديري الإدارات المختلفة بالجامعة.قال حمدي رشوان، المدير العام، أمين عام الجامعة السابق، إن الندوة تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتدريب التي تنفذها الدولة التي تستهدف الجهاز الإداري والعاملين بمختلف إدارات الجامعة بالوادي الجديد.وأضاف أمين عام الجامعة السابق أن أهمية الدورة تكمن في كونها تُساعد على تحسين قُدرات وفعاليّة الجهاز الإداري، وذلك في ضوء البرنامج الطموح للإصلاح الإداري في رؤية مصر 2030.