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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تفاصيل موعد تنسيق الثانوية الازهرية 2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:32 م
الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
أميرة العناني
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أيام قليلة تفصلنا عن موعد تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية، ولذلك زاد البحث عن موعد تنسيق الثانوية الازهرية 2020 والذي سيتم بوابة الأزهر الإلكترونية.

موعد تنسيق الثانوية الازهرية 2020

- ومن المفترض أن يكون موعد بداية تنسيق طلاب جامعة الأزهر 2020 بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأدى طلاب الثانوية الأزهرية 2020، امتحانات هذا العام في ظل إجراءات وقائية مشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بنسبة نجاح 67%.

وأعلن الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018- 2019 بلغت 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمي، الأدبي، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019- 2020.

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كانت الثانوية الأزهرية بدأت التظلمات في الأحد الماضي 16 أغسطس وتستمر لمدة شهر، وتتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه في 198 مركز وادارة على مستوى الجمهورية.

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