خارجية اليونان: تركيا تسعى للهيمنة على البحر المتوسط

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تحاول تنفيذ مخططات توسعية للهيمنة على البحر المتوسط.وقال وزير الخارجية اليوناني، في تصريحات اليوم، إن رد فعل تركيا على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل يتعارض مع جهود دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والأمن والتعاون، وفق قناة "سكاي نيوز".وأوضح وزير الخارجية اليوناني أن تركيا تريد التوسع في البحر المتوسط على حساب جيرانها للهيمنة على هذه المنطقة الاستراتيجية.وكان وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع، محمد البواردي، قد بحث، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.وأكدا خلال الاتصال أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.يذكر أن إسرائيل والإمارات وقّعا معاهدة سلام بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقضي بوقف ضم إسرائيل للضفة الغربية، والالتزام بحل القضية الفلسطينية.