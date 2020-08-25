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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يبحث ملف الاستثمار وسير المشروعات بالمحافظة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:02 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بلجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة العميد محمد التهامي، وبحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، ولمياء جلال، مدير خدمة المستثمرين، والمهندس رجب يونس، مدير منطقة بياض العرب، وسلمى فتحي، مدير منطقة 131 الصناعية، وعدد من التنفيذيين المعنيين، وذلك على هامش زيارة اللجنة لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع داخل المحافظة.

وبحث محافظ بني سويف مع اللجنة بعض الموضوعات المتعلق بملف الاستثمار بالمحافظة، مؤكدا على أهمية التواصل الدائم بين المختصين بتلك الملفات من المحافظة والمختصين من الهيئة لتحقيق إنجاز أفضل خاصة في الموضوعات التي تتعلق بمعوقات للقطاع، منوها بأن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل الدفع بجهود الدولة لتنمية القطاع.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل،، والذي يعد واحدًا من 13 مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 محافظة، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب

وأشار "غنيم"، إلى أهمية المشروع الذي تم إنشائه على مساحة 70 فدانًا، ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية، كذلك مبان خدمية وإدارية، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، مشيرا إلى متابعته الميدانية المستمرة للمشروع، حتى تم إنهاء أعمال الترفيق، وذلك تمهيدا لافتتاحه.

كما ناقش المحافظ مع اللجنة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمناطق الصناعية، ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار من خلال تأهيل المناطق الصناعية.

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