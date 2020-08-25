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محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يمد ساعات العمل بالبنوك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:14 م
طارق عامر
طارق عامر
راندا التوني
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قرر البنك المركزي المصري، مد ساعات العمل اليومية بالبنوك، اعتبارا من أول سبتمبر 2020.

وكشف البنك المركزي في كتاب دوري بتاريخ اليوم الثلاثاء، عن مواعيد العمل الجديدة للبنوك، لتصبح على النحو التالي:
بالنسبة للموظفين: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة ظهرا.
بالنسبة للجمهور: من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.

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