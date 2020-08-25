«المركزي» يمد ساعات العمل بالبنوك

قرر البنك المركزي المصري، مد ساعات العمل اليومية بالبنوك، اعتبارا من أول سبتمبر 2020.وكشف البنك المركزي في كتاب دوري بتاريخ اليوم الثلاثاء، عن مواعيد العمل الجديدة للبنوك، لتصبح على النحو التالي:بالنسبة للموظفين: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة ظهرا.بالنسبة للجمهور: من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.