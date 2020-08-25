وزيرة التضامن تزور مجمع الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، محافظة الإسكندرية، وبدأت جولتها بديوان عام المحافظة، حيث استقبلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتناول اللقاء التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة.وتفقدت "القباج" برفقة المحافظ مجمع الدفاع الاجتماعي، والذي تم تطويره بالكامل وإعادة افتتاحه في أكتوبر عام ٢٠١٧، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.وقامت القباج، بتفقد ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارا مع الأبناء حول برامج تدريبهم والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.ويضم مجمع الدفاع ٥ مبانٍ تحتوي على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، مكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، وملعب كرة طائرة، ومسجد.