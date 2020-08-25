«اتحاد المقاولين» يطالب باستراتيجية للمشاركة بإعمار العراق

طالب المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة وضع استراتيجية بين وزارتي الإسكان المصرية والعراقية لكيفية التعامل مع إعادة إعمار العراق، خاصة مع دخول شركات المقاولات المصرية السوق العراقي.جاء ذلك في اجتماع علي سنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، بممثلي شركات المقاولات المصرية، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، وبحضور المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء.وأكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على ضرورة عمل شراكات بين شركات المقاولات المصرية ونظيرتها في العراق، لبناء نموذج أفضل ويعكس التضامن بين البلدين، موضحًا أن هناك بعض الشركات المصرية العملاقة العاملة فى السوق العراقي، منها المقاولون العرب وبتروجيت وأوراسكوم.وأعلن "سعد" أن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أبدى استعداده للعمل بنظام الشراكة بين الشركات المصرية والعراقية لتنفيذ المشروعات المطلوبة في كل المجالات، سواء الإسكان أو الطرق والكباري والأنفاق، لافتًا إلى أن هناك مجالات كثيرة في إعادة الإعمار تنتظر شركاتنا العملاقة.وأضاف أن اجتماع شركات المقاولات المصرية برئيسي الاتحاد العربي لمقاولي التشييد، والاتحاد المصري، هدفه الأساسي التأكيد على أهمية وضرورة عمل مجموعات من الشراكات تسعى أولًا، وقبل كل شىء، إلى العمل وليس المكسب، خاصة مع وجود شركات منافسة قوية تمثل عدة دول بدأت بالفعل العمل في السوق العراقي.