مباحثات إماراتية إسرائيلية حول معاهدة السلام

أجرى وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، في بيان، أن الاتصال "تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية".وأعرب الوزيران، حسب الوكالة، "عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، متطلعين إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة".