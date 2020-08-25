التضامن تبدأ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج، تنفيذ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.ويهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية التى تبعد تماما عن العنف والتنمر.كما يستهدف التدريب إعداد كوادر من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالجمعيات الأهلية لنقل محتوى التربية الأسرية الإيجابية إلى الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعى، ومن ضمنها الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الريفيات ومسئولي المرأة بمحافظة الشرقية، بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة.جدير بالذكر أن التدريب يتم فى إطار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.