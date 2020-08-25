رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تزامنا مع وجود بومبيو.. هبوط مفاجئ فى أسعار الدولار بالسودان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:17 م
الدولار
الدولار
عبير سليم
طباعة
ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية، أن زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي للسوادن، ساهمت بشكل كبير في هبوط مفاجئ لأسعار الدولار في سوق العملات الأجنبية.

ونقلت الصحيفة السودانية، عن أحد التجار بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم قوله:" إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أسهمت في خفض الأسعار بسبب توقعات البعض بأن تخرج تصريحات بشأن الإرهاب، والتطبيع مع إسرائيل، والإعلان عن عدد من الصفقات الاقتصادية".

ووفقًا لتاجر العملات، فإنه تم تداول الدولار مساء اليوم بـ 185 جنيها سودانيا، متراجعًا من مبلغ 205 جنيهات عند افتتاح التعاملات الصباحية، مشيرًا إلى وصول أعلى سعر له الآن 190 جنيها وبلغ أدنى سعر للعملة الأمريكية 180 جنيهًا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير السودانية، عن وضع خطة جديدة في محاولة لضبط سعر الصرف بالسوق الموازي ورفع قيمة الجنيه السوداني، وقالت اللجنة إن الخطة تتمثل في تغيير الفئات الكبيرة من العملة الوطنية مع الإبقاء على الفئات الصغيرة سارية المفعول، مثل (10،5،2).

وأضافت اللجنة، أن مديرة طباعة العملة بالبنك المركزي أبلغتهم بأن 95% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وأن الـ 95% من الكتلة النقدية يتم استخدامها في المضاربات لإحداث ارتفاع في سعر الدولار.

موضوعات متعلقة

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

السيسي: مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

جزار وضع جسد زوجته فى «فريزر»: خانتنى فقطعت رأسها

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

إقبال من الشباب على حفل إبراهيم فرج بساقية الصاوى (صور)

أمسية شعرية للشباب في ساقية الصاوي

إبراهيم فرج: المهرجانات أفسدت شعر العامية

إبراهيم فرج: كونت ثروة لغوية من القراءة لكبار الشعراء