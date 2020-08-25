تزامنا مع وجود بومبيو.. هبوط مفاجئ فى أسعار الدولار بالسودان

ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية، أن زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي للسوادن، ساهمت بشكل كبير في هبوط مفاجئ لأسعار الدولار في سوق العملات الأجنبية.ونقلت الصحيفة السودانية، عن أحد التجار بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم قوله:" إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أسهمت في خفض الأسعار بسبب توقعات البعض بأن تخرج تصريحات بشأن الإرهاب، والتطبيع مع إسرائيل، والإعلان عن عدد من الصفقات الاقتصادية".ووفقًا لتاجر العملات، فإنه تم تداول الدولار مساء اليوم بـ 185 جنيها سودانيا، متراجعًا من مبلغ 205 جنيهات عند افتتاح التعاملات الصباحية، مشيرًا إلى وصول أعلى سعر له الآن 190 جنيها وبلغ أدنى سعر للعملة الأمريكية 180 جنيهًا.وفي وقت سابق من اليوم أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير السودانية، عن وضع خطة جديدة في محاولة لضبط سعر الصرف بالسوق الموازي ورفع قيمة الجنيه السوداني، وقالت اللجنة إن الخطة تتمثل في تغيير الفئات الكبيرة من العملة الوطنية مع الإبقاء على الفئات الصغيرة سارية المفعول، مثل (10،5،2).وأضافت اللجنة، أن مديرة طباعة العملة بالبنك المركزي أبلغتهم بأن 95% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وأن الـ 95% من الكتلة النقدية يتم استخدامها في المضاربات لإحداث ارتفاع في سعر الدولار.