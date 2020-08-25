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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام داغر في جلسة تصوير بطابع كوميدي (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:15 م
حسام داغر
حسام داغر
حسين الجندي
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نفذ الفنان حسام داغر جلسة تصوير مع المصور كريم فتحي سليمان، والتي حملت طابعا كوميديا، حيث حرص الفنان على أن يصاحبه في جلسة التصوير بعض الدمى المفضلة له، وظهر في الصور خفة دمه المعهودة منه.

ويعتبر كريم سليمان من أهم المصورين الشباب الذين اقتحموا عالم التصوير الفوتوغرافي السينمائي، حيث عمل على تصوير عدد كبير من الأفلام السينمائية والفنانين.

يذكر أن الفنان حسام داغرشارك في بطولة مسرحية "صباحية مباركة" والتي تعتبر آخر أعماله، بمشاركة علي ربيع، وأوس أوس، والتي تم تقديمها على أحد مسارح جاردن سيتى، بعد ‏افتتاح العرض الذي يخرجه الفنان أشرف عبدالباقي، بعد عيد الأضحى المبارك.

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