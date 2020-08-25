«قمة الأردن»: هناك ضرورة ملحة للتوصل لاتفاق عادل بشأن أزمة سد النهضة

أصدرت القمة الأردنية المصرية العراقية، التي عقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، بيانًا صحفيًا أكدت فيه ضرورة التوصل لاتفاق عادل بشأن أزمة سد النهضة.وأكد بيان القمة الأردنية المصرية العراقية، على التصدي للتدخلات الخارجية التي تزعزع الأمن العربي.وقد عقدت القمة الثلاثية مع مصر والأردن، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمان، واجتمع رؤساء الدول الثلاث، اليوم الثلاثاء في عمّان على رأس وفد غير كبير بسبب إجراءات كورونا".وتركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.