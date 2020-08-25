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محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الإسكندرية» يحرر 23 محضرًا لمخالفات تموينية ببرج العرب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:19 م
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
هبه عويضه
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شنت إدارة تموين برج العرب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة حمادة جودة، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب حملات بنطاق الإدارة، بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمحاربة السلع المجهولة المصدر حماية للمستهلك المصرى من الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع أجزاء دواجن مذبوحة ولحم مفروم داخل أحد المحلات بدون ترخيص، وتم التحفظ على 80 كجم صدور بانيه بدون بيانات، و10 كجم لحم مفروم بدون بيانات.

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع أدوات كهربائية مستوردة داخل أحد المحلات بدون مستندات وتم التحفظ على المضبوطات وهي ( 105 لمبة صيني 500 وات داخل عدد 7 كرتونة، بكل كرتونة عدد 15 لمبة، و100 "ريموت كنترول صيني"، و50 لفة سلك دش صينى كل لفة بها 20 متر).

وتحرير 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر حيازة وعرض وبيع أحذية مستوردة مجهولة المصدر ودون مستندات داخل أحد المحلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على الجهات المعنية.
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

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